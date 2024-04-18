Гражданина Польши обвинили в подготовке покушения на Зеленского

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 17 0

Поляку грозит до восьми лет лишения свободы.

Гражданина Польши обвинили в подготовке покушения на Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Гражданина Польши обвинили в согласии сотрудничать с иностранной разведкой, чтобы, в частности, собирать информацию якобы для покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении национальной прокуратуры Польши.

По сведениям прокуратуры, подозреваемый якобы сообщил о готовности действовать в интересах разведки соседней страны. В его задачи, как утверждается, входили сбор и передача информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка.

При этом каких-либо доказательств, что информация собиралась именно с целью покушения на Зеленского, не было предъявлено.

«Задержанному представлено обвинение в готовности к деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша, которое квалифицируется по статье 130 пункт 3 уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

Согласно данной статье, поляку грозит до восьми лет лишения свободы.

Владимир Зеленский рассказывал о многократных покушениях на него, сравнив это с первой вспышкой коронавируса в 2020 году. По его словам, страшно было только в первый раз, ранее писал 5-tv.ru.

+10° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
94.09
-0.23 100.53
0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:00
Собянин представил стратегию развития столичного здравоохранения до 2030 года
21:48
Гражданина Польши обвинили в подготовке покушения на Зеленского
21:36
В Харьковской области взорвался трубопровод
21:24
Десять мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ центра Горловки
21:12
ЕСПЧ отклонил жалобу Филиппа Киркорова на запрет на въезд в Литву
21:00
Собянин рассказал о внедрении ИИ-проектов в Москве

Сейчас читают

Это вам не это: почему для Запада Израиль важнее, чем Украина
Путин сделал замечание губернатору Тюменской области: «Не надо так о людях»
Удар неотвратим: на Земле объявили максимальный уровень угрозы от Солнца
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок