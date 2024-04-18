Гражданина Польши обвинили в подготовке покушения на Зеленского

Гражданина Польши обвинили в согласии сотрудничать с иностранной разведкой, чтобы, в частности, собирать информацию якобы для покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении национальной прокуратуры Польши.

По сведениям прокуратуры, подозреваемый якобы сообщил о готовности действовать в интересах разведки соседней страны. В его задачи, как утверждается, входили сбор и передача информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка.

При этом каких-либо доказательств, что информация собиралась именно с целью покушения на Зеленского, не было предъявлено.

«Задержанному представлено обвинение в готовности к деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша, которое квалифицируется по статье 130 пункт 3 уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

Согласно данной статье, поляку грозит до восьми лет лишения свободы.

Владимир Зеленский рассказывал о многократных покушениях на него, сравнив это с первой вспышкой коронавируса в 2020 году. По его словам, страшно было только в первый раз, ранее писал 5-tv.ru.