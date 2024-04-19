Белому дому пришлось оправдываться после заявления Байдена о съедении его дяди людоедами

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 32 0

Белый дом опроверг слова Байдена про съеденного каннибалами дядю

Белому дому пришлось оправдываться после заявления Байдена о съедении его дяди людоедами

Фото: www.globallookpress.com / Gehad Hamdy

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Президент США решил почтить память родственника байкой.

Белый дом признался в том, что президент США Джо Байден выдумал историю про съеденного каннибалами родственника. На самом же деле дядя американского лидера по линии матери Эмброузе Финнегане погиб в результате крушения самолета в Тихом океане. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь главы государства Карин Жан-Пьер.

До этого Байден сообщал, что его дядю застрелили в одномоторном самолете для разведки в Новой Гвинее, а тело не смогли найти из-за того, что им полакомились каннибалы.

В этот раз подтверждать байки старины Джо никто не стал, потому что видно, что фантазия возрастного президента переходит уже все границы. Данные о том, что мужчина погиб из-за крушения самолета в Тихом океане потвердело Агентство по учету военнопленных и МВД Пентагона, только вот никакие каннибалы не ели останки Финнегане.

«По неизвестным причинам этот самолет был вынужден броситься в океан у северного побережья Новой Гвинеи. Оба двигателя отказали на малой высоте, и нос самолета сильно ударился о воду. Три человека не смогли выбраться из затонувшего корабля и погибли в результате крушения. Один член экипажа выжил и был спасен проходящей мимо баржей. Воздушный поиск на следующий день не обнаружил никаких следов пропавшего самолета или пропавших членов экипажа», — пишет издание New York Post.

Жан-Пьер же отметила, что историей про каннибалов Байден попытался выразить «невероятную гордость» за дядю.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден запретил Израилю атаковать Израиль.

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Белому дому пришлось оправдываться после заявления Байдена о съедении его дяди людоедами
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