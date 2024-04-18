Оговорочка? Джо Байден запретил Израилю атаковать Израиль

Конфуз уже прокомментировали в МИД РФ.

Комментируя очередное обострение конфликта Ирана и Израиля, Джо Байден снова все перепутал.

Американский президент внезапно оговорился и запретил Тель-Авиву нападать на… Хайфу.

При том, что этот город является израильской территорией.

Конфуз уже прокомментировали в нашем МИДе. Его представитель Мария Захарова заявила, что Байдену осталось «только запретить самому себе участвовать в выборах».