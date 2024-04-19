«Оказывается у любовницы»: политолог назвал ситуацию с «воскресшим» миллиардером Хаубом комичной

Немецко-американский бизнесмен, по данным западной прессы, инсценировал смерть и уехал жить в Россию к любимой женщине, оставив свое состояние и семью.

История о признанном еще в 2018 году погибшим немецко-американском миллиардере Карле-Эриване Хаубе, который, как выяснялось на днях, скрывался в Москве с любовницей, выглядит комичной. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил немецкий политолог Кристоф Херстель.

Инсценированная смерть, русская любовница, обитель в Москве: все это выглядит как шутка, которую не могли ожидать в США и Германии. Особенную комичность придает то, что это происходит во время, когда «нельзя любить Россию», и в идеале лучше «вообще не связываться с русскими».

«Ситуация с наследником компании Tengelmann выглядит как откровенная шутка. Пока все гадают, жив он или мертв, он оказывается у любовницы в Москве. Это именно тот результат, на который совсем не рассчитывали в Вашингтоне и в Берлине», — отметил специалист.

Миллиардер предпочел остаться мертвым на родине, оставить там свою жену, детей и состояние ради русской любовницы. Херстель надеется, что влюбленные счастливы, ведь это их личное решение.

«Воскрешение» миллиардера — пока что только догадки западных СМИ. Официальных заявлений еще не было. Хауб пропал во время отдыха на горнолыжном курорте в Альпах. Поиски не увенчались успехом, поэтому через время его сочли погибшим.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что россиянка опровергла новости о побеге миллиардера Хауба к ней в Москву.