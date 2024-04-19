Шойгу потребовал нарастить темпы производства систем защиты для танков

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

Министр обороны побывал на одном из производств в Омской области.

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Сергей Шойгу поручил нарастить темпы производства систем защиты для танков. Глава Минобороны проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятии в Омской области.

Министру доложили: танки Т-80 нового образца уже на конвейере получают комплекс средств маскировки «Накидка» и защитный козырек. В ближайшее время бронетехнику отправят в зону СВО.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север».

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