ВС РФ поразили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

Каких еще успехов достигли наши бойцы за сутки?

ВС РФ поразили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.

Кроме того, поражен склад боеприпасов и склады вооружения и топлива, уничтожены две пусковые установки комплекса С-300.

«В течение суток уничтожены: пункт управления оперативного командования ВСУ „Север“, две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ „Донецк“, склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны», — уточнили в Минобороны.

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, было нанесено поражение силе о технике противника в 126 районах.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по оценкам западных СМИ, фронт, который ВСУ удерживают из последних сил, может рухнуть уже летом.

Тема:
Спецоперация
18 апр
«Излюбленная политика»: какие цели на самом деле преследуют США, помогая Украине
18 апр
«Верная смерть»: боевик ВСУ рассказал, почему сдался в плен российским военным
18 апр
Украинские боевики снова атаковали территорию Запорожской АЭС
18 апр
«Их очень много»: для чего Киеву нужна принудительная эвакуация в Харьковской области
18 апр
«Бесчеловечно»: Захарова о решении Зеленского ужесточить мобилизацию на Украине
18 апр
«Политика поражения»: почему Запад не реагирует на угрозы Зеленского о терактах в России
18 апр
Страны G7 раскрыли планы на замороженные активы России: «Решимость добиться»
18 апр
Украинские СМИ заявили о взрывах в Ивано-Франковской области
18 апр
Два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
18 апр
20 беспилотников и 19 ракет Vampire уничтожены над тремя регионами России
+10° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
94.32
0.25 100.28
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:19
МИД Германии вызвал посла России после задержания двух «шпионов» в Баварии
14:17
Байден против каннибалов: президент США назвал причину пропажи своего дяди
14:16
ВС РФ поразили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»
14:01
«Прощай, папа»: Ани Лорак сообщила о трагедии в семье
13:45
Развод на фотки: десятки граждан стали жертвами мошенников
13:34
«Излюбленная политика»: какие цели на самом деле преследуют США, помогая Украине

Сейчас читают

Это вам не это: почему для Запада Израиль важнее, чем Украина
Путин сделал замечание губернатору Тюменской области: «Не надо так о людях»
Удар неотвратим: на Земле объявили максимальный уровень угрозы от Солнца
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок