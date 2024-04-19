«Никто ничего не знает»: сотрудники Института русского языка об увольнении ректора

Бывший глава вуза тоже не получал никакого документа.

Сотрудники Института русского языка имени Пушкина были крайне удивлены визиту нового исполняющего обязанности ректора Никиты Гусева, сообщают «Известия». Как оказалось, никто не получал приказ об увольнении бывшего руководителя учебного заведения Натальи Трухановской.

Рано утром в вуз приехал заместитель министра образования и науки Константин Могилевский вместе с Никитой Гусевым, который еще день назад был проректором МГУ.

Встреча для сотрудников института была внештатной — их никто не предупредил. Ничего не знали они и об увольнении бывшей главы вуза, не было у людей и соответствующего документа.

Сама же Наталья Трухановская находится на больничном, а приказ, подписанный Министерством науки и высшего образования, не получала.

Ранее 5-tv.ru писал, что ректора вуза уволили на фоне скандала с сертификатами для мигрантов. Наталья Трухановская занимала пост руководителя Института русского языка имени Пушкина с 2022 года.