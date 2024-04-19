«Помощь населению»: в России усовершенствуют борьбу с наркоугрозой

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 43 0

Путин призвал совершенствовать помощь населению в связи с наркоугрозой

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Проблему обсудили на высшем уровне.

России необходимо совершенствовать помощь населению в связи с наркологической угрозой. Об этом на оперативном совещании с членами Совета Безопасности заявил президент РФ Владимир Путин.

«Поговорим о запасах госрезервом, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой», — начал встречу российский лидер, которая проходила по видеосвязи.

В совещании приняли участие и озвучили свои доклады постоянные члены Совета, в том числе — председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и руководитель администрации президента Антон Вайно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал ключевой приоритет России.

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