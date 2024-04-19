«Новые люди» и Партия роста объявили об объединении

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 21 0

Как теперь называется политическая организация?

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Политические партии «Новые люди» и Партия роста заявили об объединении. Единогласное решение было принято на съезде делегатов 19 апреля.

«В Партии роста хорошо проработана одна часть повестки, у „Новых людей“ — дополнительные темы, связанных с молодыми людьми, с образованием, экологией. Мы объединяем и повестки и очень разных людей», — заявил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Новая организация будет существовать под названием «Новые люди». Лидер Партии роста Борис Титов возглавит новый орган внутри объединения — политсовет, создание которого планируется в ближайшее время.

«Великолепно. Действительно, исторический момент», — признался сопредседатель «Новых людей» Александр Даванков.

О своих намерениях создать коалицию партийцы заявляли еще летом прошлого года, чтобы принять участие в выборах осенью в 2024-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кого Путин поддержал в качестве главы Крыма на будущих выборах.

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