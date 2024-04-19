«Обстоятельный обмен мнениями»: Алиев приедет в Россию на переговоры с Путиным

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 18 0

Алиев приедет в Россию и проведет переговоры с Путиным 22 апреля

«Обстоятельный обмен мнениями»: Алиев приедет в Россию на переговоры с Путиным

Фото: Бедняков Павел / ТАСС

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Ожидается, что визит состоится уже через несколько дней.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит с рабочим визитом Россию, в рамках которого запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно плану, Алиев встретится с Путиным в понедельник, 22 апреля. Как ожидают в Кремле, главы рассмотрят ключевые вопросы дальнейшего развития отношений двух стран и проведут «обстоятельный обмен мнениями» по актуальной региональной проблематике.

Кроме того, Алиев и Путин встретятся с ветеранами БАМа и работникам железнодорожной отрасли. Мероприятие приурочено к 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Данные вопросы, как известно, курировал сам отец президента Азербайджана Гейдар Алиев, когда находился на посту заместителя председателя Совета министров СССР.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что контакты Москвы и Еревана касательно членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжаются, в том числе, в рамках заявлений премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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