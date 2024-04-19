В Париже неизвестный угрожал взрывом в консульстве Ирана

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 30 0

Правоохранители оцепили территорию вокруг здания.

Фото, видео: Reuters / BENOIT TESSIER; 5-tv.ru

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В 16-м округе Парижа задержали мужчину, который заперся в здании консульства Ирана и угрожал взрывом. Об этом сообщает французская радиостанция Europe 1 со ссылкой на собственные источники в полиции.

«Мужчина носит пояс со взрывчаткой и, как сообщается, вооружен предметом, похожим на гранату», — говорится в сообщении СМИ.

В рамках операции правоохранители оцепили территорию вокруг здания консульства, приостановлена работа двух линий метро, проходящих в районе.

Какие требования выдвигал мужчина, не известно. Также пока нет информации о возможных пострадавших. По последним данным, его могли уже задержать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на митинге в Тбилиси полиция задержала 14 человек.

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