Никаких прогнозов: администратор театра Куклачева рассказала о его самочувствии
Администратор театра Куклачева рассказала, что дрессировщик идет на поправку
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
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Что говорит лечащий врач дрессировщика?
Состояние народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в последние дни волнует очень многих. В начале апреля легендарного дрессировщика экстренно госпитализировали с инфарктом прямо во время его юбилейного концерта, как ранее сообщал 5-tv.ru.
Сегодня о самочувствии Куклачева особо не распространяются, однако администратор его театра кошек Инга Герасимова в беседе с 5-tv.ru приподняла завесу тайны и рассказала, что сейчас происходит с Юрием Дмитриевичем.
«Все идет своим чередом, у него реабилитация. С ним начали заниматься. Все идет по программе, как и должно идти. Мы его бережем, чтобы не было очень массовых посещений — они ему сейчас не нужны.
Он должен побольше отдыхать, постепенно восстанавливаться. Лечащий врач мне сказала, что сегодня он начал заниматься физическими нагрузками. Он встает, он ходит. Врачи — люди суеверные, они не дают никаких прогнозов», — поделилась информацией Инга.
Администратор также рассказала, что пока не виделась с дрессировщиком лично, однако его навещают его близкие друзья и родственники, которые также говорят об улучшениях в состоянии Куклачева.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Юрий Куклачев сможет вернуться на сцену.
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