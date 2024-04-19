Никаких прогнозов: администратор театра Куклачева рассказала о его самочувствии

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 19 0

Администратор театра Куклачева рассказала, что дрессировщик идет на поправку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Что говорит лечащий врач дрессировщика?

Состояние народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в последние дни волнует очень многих. В начале апреля легендарного дрессировщика экстренно госпитализировали с инфарктом прямо во время его юбилейного концерта, как ранее сообщал 5-tv.ru. 

Сегодня о самочувствии Куклачева особо не распространяются, однако администратор его театра кошек Инга Герасимова в беседе с 5-tv.ru приподняла завесу тайны и рассказала, что сейчас происходит с Юрием Дмитриевичем.

«Все идет своим чередом, у него реабилитация. С ним начали заниматься. Все идет по программе, как и должно идти. Мы его бережем, чтобы не было очень массовых посещений — они ему сейчас не нужны.

Он должен побольше отдыхать, постепенно восстанавливаться. Лечащий врач мне сказала, что сегодня он начал заниматься физическими нагрузками. Он встает, он ходит. Врачи — люди суеверные, они не дают никаких прогнозов», — поделилась информацией Инга.

Администратор также рассказала, что пока не виделась с дрессировщиком лично, однако его навещают его близкие друзья и родственники, которые также говорят об улучшениях в состоянии Куклачева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Юрий Куклачев сможет вернуться на сцену.

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