Никаких прогнозов: администратор театра Куклачева рассказала о его самочувствии

Что говорит лечащий врач дрессировщика?

Состояние народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в последние дни волнует очень многих. В начале апреля легендарного дрессировщика экстренно госпитализировали с инфарктом прямо во время его юбилейного концерта, как ранее сообщал 5-tv.ru.

Сегодня о самочувствии Куклачева особо не распространяются, однако администратор его театра кошек Инга Герасимова в беседе с 5-tv.ru приподняла завесу тайны и рассказала, что сейчас происходит с Юрием Дмитриевичем.

«Все идет своим чередом, у него реабилитация. С ним начали заниматься. Все идет по программе, как и должно идти. Мы его бережем, чтобы не было очень массовых посещений — они ему сейчас не нужны.

Он должен побольше отдыхать, постепенно восстанавливаться. Лечащий врач мне сказала, что сегодня он начал заниматься физическими нагрузками. Он встает, он ходит. Врачи — люди суеверные, они не дают никаких прогнозов», — поделилась информацией Инга.

Администратор также рассказала, что пока не виделась с дрессировщиком лично, однако его навещают его близкие друзья и родственники, которые также говорят об улучшениях в состоянии Куклачева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Юрий Куклачев сможет вернуться на сцену.