Жизнь после смерти существует? Новая теория всколыхнула научное сообщество

Действительно ли мы продолжаем существовать после смерти?

Не так давно американские ученые представили концепцию о том, что наше сознание вытекает из «микротрубочек» в клетках нашего мозга и может существовать вне тела. Кроме того, в случае клинической смерти эти трубочки могут также обратно возвращаться в мозг, когда пациент снова оживет.

Создателями этой концепции являются доктор Стюарт Хамерофф, профессор Университета Аризоны и его коллега физик Роджер Пенроуз. Данную теорию назвали Orchestrated Objective Reduction (Orch-OR), однако в научном мире ее подвергли огромной критике.

О том, действительно ли данная концепция имеет право на жизнь, 5-tv.ru выяснил в разговоре с доктором физико-математических наук и профессором РАН Сергеем Богачевым.

Эксперт, увы, назвал эту теорию простым «набором букв», так как на данный момент нет четких научных доказательств о существовании души.

Душа — это то, что мы не можем ощутить материально, а физика занимается именно материальным миром. Поэтому данная наука никак не сможет доказать существование такого аспекта как душа.

«Любой ученый скажет, что невозможно описать духовный мир физическими законами», — говорит Богачев.

При этом профессор не отрицает существование души — просто пока что мы не можем найти какие-то объективные доказательства этому.

Профессор уточнил, что теория — это то, что имеет четкую структуру, что можно проверить и опробовать. Данное же заявление американских коллег Богачев не считает теорией.

Эксперт уверен, что данное заявление о неких трубочках никак не приближает человечество в разгадке о том, что на такое душа на самом деле.

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