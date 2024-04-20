Жизнь после смерти существует? Новая теория всколыхнула научное сообщество

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 103 0

Профессор РАН Сергей Богачев: нет научных доказательств существования души

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; Личный архив Сергея Богачева; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Действительно ли мы продолжаем существовать после смерти?

Не так давно американские ученые представили концепцию о том, что наше сознание вытекает из «микротрубочек» в клетках нашего мозга и может существовать вне тела. Кроме того, в случае клинической смерти эти трубочки могут также обратно возвращаться в мозг, когда пациент снова оживет.

Создателями этой концепции являются доктор Стюарт Хамерофф, профессор Университета Аризоны и его коллега физик Роджер Пенроуз. Данную теорию назвали Orchestrated Objective Reduction (Orch-OR), однако в научном мире ее подвергли огромной критике.

О том, действительно ли данная концепция имеет право на жизнь, 5-tv.ru выяснил в разговоре с доктором физико-математических наук и профессором РАН Сергеем Богачевым.

Эксперт, увы, назвал эту теорию простым «набором букв», так как на данный момент нет четких научных доказательств о существовании души.

Душа — это то, что мы не можем ощутить материально, а физика занимается именно материальным миром. Поэтому данная наука никак не сможет доказать существование такого аспекта как душа.

«Любой ученый скажет, что невозможно описать духовный мир физическими законами», — говорит Богачев.

При этом профессор не отрицает существование души — просто пока что мы не можем найти какие-то объективные доказательства этому.

Профессор уточнил, что теория — это то, что имеет четкую структуру, что можно проверить и опробовать. Данное же заявление американских коллег Богачев не считает теорией.

Эксперт уверен, что данное заявление о неких трубочках никак не приближает человечество в разгадке о том, что на такое душа на самом деле.

Ранее 5-tv.ru писал о способах общения с загробным миром.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:09
«Тяжело осознавать случившееся» — глава ДНР Пушилин о смерти военкора Еремина
8:53
Честная борьба: в Сочи выбрали лучший отель России
8:37
Средства ПВО предотвратили атаку 50 украинских беспилотников над территорией РФ
8:21
Жизнь после смерти существует? Новая теория всколыхнула научное сообщество
8:08
Не изводите организм: чем опасен недосып и как его компенсировать
7:51
Сама виновата? Жена Тарасова столкнулась с проблемой грудного вскармливания

Сейчас читают

«Наш друг и товарищ»: коллеги вспоминают о работе с погибшим военкором Ереминым
«Ангел-хранитель»: мать ребенка-инвалида рассказала, как военкор Еремин спас их от обстрелов
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок