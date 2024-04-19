«А слышат ли нас мертвые?» — оккультист раскрыл способы общения с загробным миром

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Никита Яблочкин
Никита Яблочкин Эксклюзив 137 0

После смерти близкого человека нас еще долго может преследовать желание увидеть его хоть на мгновение. Оказывается, пообщаться с умершим можно во сне и не только.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Heinz Spremberg; Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

Если обратиться к истории магии и эзотерики, то есть большое количество подтверждений фактам общения с потусторонним миром. Грань между ним и реальностью достаточно тонкая и разделяет ее лишь символический мост. Об этом 5-tv.ru рассказал экстрасенс и оккультист Андрей Харрис.

«В астральном мире все мы находимся друг к другу близко. Я приведу некоторые воспоминания тех людей, которые пережили клиническую смерть, и они утверждают, что по ту сторону все видно и слышно, но только ты ничего не можешь сказать в ответ», — говорит эксперт.

Это факт означает, что мертвые нас прекрасно слышат и видят каждое действие, если у нас есть желание отправить им какое-то послание. Чтобы установить такую связь, достаточно вспомнить человека, мысленно его позвать и обозначить, что мы хотим донести. В таком случае он обязательно обратит внимание на нашу просьбу.

Также Андрей Харрис отмечает, что среди людей есть те, кто способен чувствовать пространство более тонко. Их называют эмаптами, а иногда экстрасенсами. Они способны получать послания от мертвых и общаться с ними разными способами.

Самый легкий метод — это обмен мыслями. Для этого нужно пригласить на контакт любого умершего человека и начать задавать интересующие вопросы.

«В этот момент постарайтесь полностью остановить свои мысли, если вы обладаете этим даром. В вашей голове начнут всплывать определенные слова или фразы, который вам будет пытаться придать мертвый человек», — отметил экстрасенс.

В этот момент очень важно уделить внимание образам, которые будут появляться в голове. Это могут быть различные картинки, а у особо продвинутых людей, обладающих даром с рождения, начнут звучать голоса умершего человека. Данный вид взаимодействия является безопасным, и сигналы будут появляться только в фазе взаимодействия.

Также оккультист отметил, что не стоит забывать про знаковую систему, с помощью которой еще с древних времен жрецы устанавливали связь с астральным миром.

Чтобы провернуть это необходимо попросить дать какой-то знак на вопрос, имеющий ответ «да» или «нет», предварительно обозначив действие для каждого из вариантов.

Заключительным и самым простым способом общения с миром мертвых является сон. Для этого нужно пригласить умершего перед погружением в сновидения на контакт. Он не обязательно придет в этот день, но в ближайшее время — точно явится.

«Не бойтесь пригласить умершего человека на контакт через сон. В рамках сна вы сможете пообщаться практически как в живую, потому то, что происходит в астральном мире, очень похоже на нашу реальность», — подчеркнул оккультист.

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