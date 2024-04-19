Корреспондент «Известий» Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 447

Журналист работал в зоне спецоперации с ее самого начала.

Корреспондент «Известий» Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа

Фото: Личный архив Семена Еремина

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Тема:
Спецоперация

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Корреспондент работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.

Так, например, в составе съемочной группы он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда ВС РФ сняли украинский флаг на въезде в город. Затем были Мариуполь, Азовсталь, Марьинка.

Корреспондент «Известий» впервые за время спецоперации сделал сюжет о работе артиллерии снарядами «Краснополь». Он первым сделал материалы о «Ланцетах», «Солнцепеках» и расчетах FPV-дронов.

За время нахождения в зоне спецоперации Еремин не раз рисковал жизнью. В августе 2022-го под Угледаром он попал под обстрел националистов.

Семен Еремин родился 25 февраля 1982 года в селе Прикумское в Ставропольском крае. Окончил Ставропольский Государственный университет по специальностям «Журналистика» и «Юриспруденция».

С 2006 года Еремин был корреспондентом Пятого канала, а с 2017-го работал специальным корреспондентом МИЦ «Известия».

Журналист был настоящим патриотом своей страны, он организовывал сборы гуманитарной помощи для российских военнослужащих на передовой «Все для Победы!» Кроме того, Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Тема:
Спецоперация
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