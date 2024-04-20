«Ору просто матом»: как Киркоров бросил Гусеву на трассе в США

Ей пришлось звать других людей на помощь.

Певец Филипп Киркоров известен своим вспыльчивым характером. Артист периодически устраивает скандальные выходки, которые потом обсуждают еще долгое время.

В одном из подкастов диджей Катя Гусева, которую считают бывшей подругой поп-короля, раскрыла подробности их взаимоотношений, которые только подтверждают скандальный статус исполнителя. Так, однажды по вине Киркорова она осталась одна на трассе в США.

Виной этому послужил конфликт, так как Гусева посмела возразить певцу. Так, сперва он решил показать свои водительские навыки, чем сильно напугал подругу.

Чтобы позлить девушку, артист разогнался до скорости 120 километров в час. При этом Киркоров, говорит Гусева, знал, что она боится быстрой езды.

«В общем, едет безумно. Причем еще выезжает на встречную полосу, специально показывая, что он делает какие-то неправильные маневры. И в один момент я не выдерживаю и ору просто матом», — рассказала диджей.

Однако крики не помогли Гусевой, а только разозлили Киркорова. В итоге он остановил машину и высадил девушку прямо посередине трассы, после чего уехал.

Гусевой пришлось звать на помощь своего тогдашнего концертного директора. И лишь потом поп-король осознал, что сделал что-то нехорошее, а потому попросил прощения у подруги.

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