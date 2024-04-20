Суд продлил срок задержания отца и дяди подозреваемого в убийстве байкера в Москве

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 44 0

Таким образом, они останутся под стражей до 23 апреля.

Суд продлил срок задержания отца и дяди подозреваемого в убийстве байкера в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Суд продлил срок задержания дяди и отца Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что Замоскворецкий суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отложил рассмотрение дела на 72 часа. Таким образом, они останутся под стражей до 23 апреля.

Убийство произошло в Москве 17 апреля. Ковалев сделал замечание водителю, который припарковал машину на тротуаре около подъезда жилого дома.

Тот в ответ избил его, а потом ударил ножом в область живота и скрылся. Молодой человек умер в больнице на следующий день.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали 19 апреля в Ростовской области с двумя соучастниками, также были задержаны отец и друг фигуранта дела.

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