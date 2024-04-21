«Рискованный курс»: в Европе недовольны планами США по российским активам

|
Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

WP: в ЕС возмущены намерением США конфисковать активы России

«Рискованный курс»: в Европе недовольны планами США по российским активам

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В случае ответа России в первую очередь могут пострадать страны Евросоюза, а не Штаты.

В Европе чиновники недовольны намерением Соединенных Штатов конфисковать российские активы в пользу Украины, ведь под ответный удар РФ в первую очередь попадет именно Евросоюз. Об этом пишет газета The Washington Post.

Отмечается, что американские чиновники оказывали давление на европейских коллег в данном вопросе в ходе заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые прошли на прошлой неделе в Вашингтоне. Несмотря на стремление Штатов прийти с Евросоюзом к «компромиссу», Брюссель отказывается конфисковывать активы РФ.

Читайте также

Принцип взаимности: Захарова пригрозила Западу ответом на случай ареста активов РФ

«Европейские чиновники также возмущены настойчивостью Америки в том, что они считают рискованным курсом, когда они держат подавляющее большинством активов и любые ответные действия России, вероятно, обрушатся на Европу, а не на Соединенные Штаты», — говорится в публикации.

Европейские политики опасаются, что действия с российскими средствами нарушат международное право, подорвут доверие к евро у инвесторов и спровоцируют ответ России.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Палата представителей США приняла проект о передаче Украине активов России. Документ поддержали 360 конгрессменов, против высказались 58.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:32
Саммит Евросоюза в Брюсселе прошел со скандалом
12:29
«Рискованный курс»: в Европе недовольны планами США по российским активам
12:17
«Достала, зараза»: Лепс объяснил, почему выбил телефон из рук фанатки
11:59
Собянин подвел итоги общегородского субботника
11:53
Тучи сгустились: почему Европа отказывается конфисковывать замороженные активы РФ
11:36
Аллергики, не отчаивайтесь! Врач рассказала, как пережить сезон цветения

Сейчас читают

«Был верующим человеком»: друг Еремина назвал невосполнимой потерей гибель военкора
В США призвали судить Зеленского как военного преступника после гибели Еремина
Захарова оценила возможность полной отмены виз между Россией и Китаем
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок