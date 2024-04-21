Внук актрисы Светланы Немоляевой женился

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 653 0

Наследник актерской династии опубликовал фото с невестой из машины.

Внук актрисы Светланы Немоляевой женился

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Внук народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой Сергей Лазарев женился.

О личной жизни 23-лешнего молодого человека мало что известно. Он редко делится подробностями с поклонниками. Однако 20 апреля родственник звезды фильма «Служебный роман» выложил в личном блоге фото с возлюбленной Марией из автомобиля. Молодожены были одеты в свадебные наряды и продемонстрировали обручальное кольцо на руке избранницы Сергея.

О помолвке стало известно в декабре прошлого года. Сергей опубликовал в социальных сетях фото скрепленных рук с подписью «Тили-тили тесто». Известно, что избранницу наследника в семье приняли тепло. Об этом рассказывала сама Светлана Немоляева.

Сергей Лазарев, внук Светланы Немоляевой, официально узаконил отношенияСергей Лазарев, внук Светланы Немоляевой, официально узаконил отношения. Фото: Instagram* / sergey__lazarev__

Внук артистки отучился на продюсера во ВГИК. Он уже снял несколько короткометражных работ.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Михаила Задорнова Елена вышла замуж за финикийца и начала творческую деятельность. Сейчас она проживает на Мальте и проводит свои выставки.

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