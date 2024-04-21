Президент Швейцарии направила письмо Путину после его переизбрания: что она написала

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 96 0

Президент Швейцарии направила письмо Путину вскоре после его переизбрания

Президент Швейцарии направила письмо Путину после его переизбрания: что она написала

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Связана ли телеграмма с мирной конференцией по Украине, которая должна вскоре пройти в швейцарском Бюргенштоке?

Президент Швейцарии Виола Ахмерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину вскоре после его переизбрания. Подробности рассказало издание Blink, ссылаясь на представителя министерства обороны страны Лоренца Фришкнехта.

Отмечается, что в телеграмме Ахмерд выразила соболезнования в связи с произошедшим в подмосковном «Крокусе» терактом, а также пострадавшим из-за ситуации с паводком в нескольких регионах РФ.

По словам Фришкнехта, это письмо стало неким призывом Швейцарии «к диалогу в трудные времена», а не поздравлением с переизбранием.

«В нем федеральный президент разъясняет позицию Швейцарии, согласно которой уважение международного права и прав человека, а также универсальных принципов, закрепленных в Уставе ООН, «должно стать компасом для достижения мира и процветания», — уточняется в материале.

Виола АхмердВиола Ахмерд. Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

В настоящее время в Швейцарии идет подготовка к мирной конференции по Украине, куда Россия еще не была приглашена. При этом глава МИД страны Иньяцио Кассис отмечала, что руководство Швейцарии в скором времени уже примет решение о приглашении Москвы на мероприятие.

В Швейцарии заявили о необходимости присутствия России на конференции по Украине

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Швейцарии выступили против поиска активов РФ.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:32
На Украине предложили ввести военную подготовку в школах
18:01
Летевшего на концерт Мадонны россиянина не пустили на рейс из Стамбула в Мексику
17:45
Собянин: у москвичей появились новые возможности для поиска предков
17:35
Президент Швейцарии направила письмо Путину после его переизбрания: что она написала
17:11
РФ обратилась к МИД Турции из-за ситуации с транзитом в Латинскую Америку
16:51
«Держи меня крепче»: Костомаров откатал сложный номер на льду вместе с супругой

Сейчас читают

Кровавый долг: украинцев предупредили о расплате за каждый цент от Запада
Внук актрисы Светланы Немоляевой женился
Российские войска освободили село Богдановка в ДНР
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок