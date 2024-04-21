«Я самый ужасный человек»: Стоун впервые заговорил о разрыве с Карнавал
Саша Стоун: Валя Карнавал просто собрала вещи и ушла
Фото: Instagram* / karnava1l
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Для поклонников эта история все еще является загадочной.
Блогер Саша Стоун впервые рассказал о расставании с Валей Карнавал. Разрыв произошел год назад, а поклонники до сих пор гадают, что стало причиной этого.
«Я приехал, никого не было уже. Она просто собрала вещи и уехала», — признался он в интервью FAMETIME TV.
По его словам, он не знает причину, по которой Карнавал ушла. Стоун также признался, что для него это стало большим ударом.
«Судя по мини-альбому, который она выпустила, я самый ужасный человек и это была ее ошибка», — предположил он.
На лето этого года планировалась роскошная свадьба, однако вместо радостных фотографий в предвкушении торжества в социальных сетях Карнавал появились печальные публикации о разбитом сердце.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники обвинили Сашу Стоуна в том, что он слишком быстро после разрыва с Карнавал закрутил роман со звездой Comedy Woman Надеждой Сысоевой.
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