«Я самый ужасный человек»: Стоун впервые заговорил о разрыве с Карнавал

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 31 0

Саша Стоун: Валя Карнавал просто собрала вещи и ушла

«Я самый ужасный человек»: Стоун впервые заговорил о разрыве с Карнавал

Фото: Instagram* / karnava1l

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Для поклонников эта история все еще является загадочной.

Блогер Саша Стоун впервые рассказал о расставании с Валей Карнавал. Разрыв произошел год назад, а поклонники до сих пор гадают, что стало причиной этого.

«Я приехал, никого не было уже. Она просто собрала вещи и уехала», — признался он в интервью FAMETIME TV.

По его словам, он не знает причину, по которой Карнавал ушла. Стоун также признался, что для него это стало большим ударом.

«Судя по мини-альбому, который она выпустила, я самый ужасный человек и это была ее ошибка», — предположил он.

На лето этого года планировалась роскошная свадьба, однако вместо радостных фотографий в предвкушении торжества в социальных сетях Карнавал появились печальные публикации о разбитом сердце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники обвинили Сашу Стоуна в том, что он слишком быстро после разрыва с Карнавал закрутил роман со звездой Comedy Woman Надеждой Сысоевой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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