Собянин объявил о начале нового этапа реконструкции и реставрации здания МИД

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 29 0

Все работы планируется завершить к концу 2030-го.

Собянин объявил о начале нового этапа реконструкции и реставрации здания МИД

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе реконструкции и реставрации здания Министерства иностранных дел России — одной из семи сталинских высоток, построенных в столице в середине ХХ века.

«Специалисты расчистят фасады центральной части здания и двух 16-этажных пристроек, приведут в порядок кровлю, заменят облицовку цоколя и восстановят исторический облик окон и дверей», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Отмечается, что правую 16-этажную пристройку также ждут изменения. В частности, работы в ней коснутся интерьеров. 

Так, в 2000-х приводили в порядок левое крыло здания, а с 2015 по 2017 годы отреставрировали шпиль и декоративные архитектурные элементы отделки фасадов центральной части здания министерства.

Через два года закончились комплексные работы правого крыла. Все работы по реконструкции и реставрации планируется завершить к концу 2030-го.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на юго-востоке Москвы реконструируют стадион «Локомотив».

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