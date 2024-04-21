«Был в ярости»: как Карл III одним решением довел принца Гарри до слез

Отношения между отцом и сыном далеки от идеала.

Принца Гарри и Меган Маркл пригласили на церемонию открытия спортивных соревнований Invictus Games. Ходят слухи, что Кейт Миддлтон на фоне онкологии решила наладить отношения с блудными родственниками.

Однако The Mirror пишет, что принц до сих пор таит обиду на свою семью из-за событий прошлого года. Тогда Гарри буквально выгнали из Фрогмор-коттеджа, который он считал своим домом до переезда в Америку.

Ему не позволили даже лично собрать чемоданы, а просто отправили его вещи по новому адресу в Калифорнии. Такой поступок короля Карла III очень оскорбил принца.

Ведь он думал, что коттедж останется в его владении, и он сможет периодически туда приезжать. Выселение по времени совпало с публикацией скандальных мемуаров, в которых принц Гарри раскрыл многие тайны королевской семьи — наследник уверен, что отец просто решил отомстить ему за откровенность.

«Гарри был в абсолютной ярости и слезах из-за того, что его выселили из Фрогмора, он чувствовал, что его отец не имел право делать это и что это было чисто мстительно», — рассказал королевский писатель Том Куинн.

Принц Гарри и Маркл сложили королевские полномочия в 2020-м, переехав в Калифорнию. Они купили поместье в Монтесито, где живут с двумя детьми — четырехлетним Арчи и двухлетней Лилибет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри перестал считать себя британцем.