«Свидание» педофила с двумя девочками пошло по непредсказуемому сценарию

Мужчина пришел на встречу с оружием.

Американские полицейские застрелили в Бостоне мужчину, который назначил двум девочкам встречу в одном из отелей города. Об этом сообщила газета New York Post.

Так, 67-летний американец пригласил на «свидание» девочек 7 и 11 лет. В условленное время он явился к номеру, но дверь ему открыли полицейские.

Оказалось, что именно они вели с ним диалог и договаривались о встрече от лица несовершеннолетних. В результате мужчина попытался достать пистолет из куртки, но правоохранители его застрелили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бдительность взрослых спасла от педофила двух девочек в Петербурге. Полицейские приехали на вызов вовремя.

Еще чуть-чуть — и могло произойти непоправимое. Насильник-рецидивист, который свободно разгуливал по дворам в поисках новых жертв, пойман.