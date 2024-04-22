«Свидание» педофила с двумя девочками пошло по непредсказуемому сценарию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Полицейские застрелили предполагаемого педофила в Бостоне

«Свидание» педофила с двумя девочками пошло по непредсказуемому сценарию

Фото: www.globallookpress.com / Martin Poole

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Мужчина пришел на встречу с оружием.

Американские полицейские застрелили в Бостоне мужчину, который назначил двум девочкам встречу в одном из отелей города. Об этом сообщила газета New York Post.

Так, 67-летний американец пригласил на «свидание» девочек 7 и 11 лет. В условленное время он явился к номеру, но дверь ему открыли полицейские.

Оказалось, что именно они вели с ним диалог и договаривались о встрече от лица несовершеннолетних. В результате мужчина попытался достать пистолет из куртки, но правоохранители его застрелили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бдительность взрослых спасла от педофила двух девочек в Петербурге. Полицейские приехали на вызов вовремя.

Еще чуть-чуть — и могло произойти непоправимое. Насильник-рецидивист, который свободно разгуливал по дворам в поисках новых жертв, пойман.

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