Систему «Пятница» для защиты инфраструктуры от атак БПЛА создали в России

Российскую систему безопасности «Пятница» для защиты инфраструктурных объектов от атак БПЛА планируется представить на форуме «Армия-2024», который состоится с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке. Об этом РИА Новости рассказал разработчик системы Станислав.

«Это программное решение, объединяющее все в единый центр. Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая все воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах», — говорит он.

Система, как отмечается, получила название в честь дня недели, в который она и была придумана. «Пятница» помогает выбрать оптимальный тип воздействия, «исходя из разных факторов».

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов системы государственного материального резерва. Изменения подразумевают в том числе защиту от БПЛА.