Систему «Пятница» для защиты инфраструктуры от атак БПЛА создали в России

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 14 0

Она получила название в честь дня недели, в который и была придумана.

Систему «Пятница» для защиты инфраструктуры от атак БПЛА создали в России

Фото: Лебедев Артур / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Российскую систему безопасности «Пятница» для защиты инфраструктурных объектов от атак БПЛА планируется представить на форуме «Армия-2024», который состоится с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке. Об этом РИА Новости рассказал разработчик системы Станислав.

«Это программное решение, объединяющее все в единый центр. Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая все воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах», — говорит он.

Система, как отмечается, получила название в честь дня недели, в который она и была придумана. «Пятница» помогает выбрать оптимальный тип воздействия, «исходя из разных факторов».

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов системы государственного материального резерва. Изменения подразумевают в том числе защиту от БПЛА. 

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:58
Врачи в России изобрели уникальный аппарат для операций на тазобедренном суставе
6:52
Систему «Пятница» для защиты инфраструктуры от атак БПЛА создали в России
6:49
Цены кусаются: во сколько россиянам обойдется «шашлычный набор»
6:46
Мировые расходы на оборону достигли исторического максимума
6:44
В Оренбургской области после паводка начали работу оценочные комиссии
6:33
Бойцы наносят удары возмездия по ВСУ после гибели военкора Еремина

Сейчас читают

Появились кадры транспортировки подбитого в зоне СВО танка Leopard
Жизнь после смерти существует? Новая теория всколыхнула научное сообщество
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок