В России изменили требования к антитеррористической защищенности объектов

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Одно из новшеств — меры от БПЛА.

В России изменили требования к антитеррористической защищенности объектов

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов системы государственного материального резерва. Об этом свидетельствует документ на интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) системы государственного материального резерва», — говорится в документе.

Изменения подразумевают в том числе защиту от БПЛА. Также теперь в состав комиссии по обследованию и категорированию объекта будет включен командир воинской части нацгвардии России или уполномоченное должностное лицо, если на территории находятся важные государственные объекты, спецгрузы или сооружения на коммуникациях.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке прошли антитеррористические учения.

+9° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

1:29
«И по тапкам»: Васильева рассказала о провальном свидании со «старым пнем с пузом»
1:16
«Прокси-проекты» наносят ответный удар: как Иран отомстит Израилю за гибель генералов КСИР
1:02
«Постоянно чего-то отрезаем»: Хайдаров раскрыл правду о новых операциях Киркорова
0:52
Действующая глава МВФ Георгиева избрана на второй срок
0:48
В Подмосковье задержан подозреваемый в нападении на женщину и девочку с кислотой
0:34
В России изменили требования к антитеррористической защищенности объектов

Сейчас читают

«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
«Женщины стали безликими»: Юлия Такшина рассказала о своем отношении к пластике
Лорак выступила в Москве на фоне слухов о желании получить гражданство России
Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок