Научить уму-разуму: как Сычев «приструнил» Кологривого

Повлиять на артиста-скандалиста решил опытный актер. Пускай и немного шутливо.

Российский актер Владимир Сычев наконец-то «приструнил» скандально известного артиста Никиту Кологривого. Забавным видео он поделился на своей странице в социальной сети, рассмешив свою аудиторию и поклонников харизматичного, но вспыльчивого дебошира.

В последние несколько месяцев актер, прославившийся благодаря нашумевшему сериалу, решил последовать репутации своего родного проекта. Он многое «наговорил» про знаменитых культовых артистов, а также не побоялся прокомментировать работу коллег по цеху. Кроме того, в марте Никита особенно отличился: артист умудрился попасть в спецприемник за громкий конфликт в ресторане.

Уму-разуму сбившегося с пути Кологривого решил научить Сычев, взяв артиста под свое верное и чуткое крыло. На шутливых кадрах Владимир Владимирович торжественно объявляет, что теперь будет внимательно следить за талантливым и одаренным хулиганом, и у него обязательно все будет хорошо

«Теперь я точно понял, что Владимир Сычев — мой любимый артист!» — со странным блеском в глазах, стоя в обнимку с наставником, произнес Никита.

Как оказалось, опытному актеру пришлось предпринять особенные меры. Артист немного напугал своего подопечного, прислонив к низу его живота небольшой пистолет. Конечно же, игрушечный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кологривый признался в изменах жене и романе с Муцениеце.

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