Тяжелый случай: почему вопрос с грузовиками в центре Петербурга зашел в тупик

В ближайшее время в Северной столице планируется внедрение московской системы видеофиксации нарушителей. Однако это решит проблему наличия большегрузов в исторической части города, но создаст новую.

Грузовики без спецпропусков на улицах Петербурга скоро будут штрафовать камеры в автоматическом режиме. Владельцы транспортных компаний уже просчитывают альтернативные маршруты и предупреждают о возможном росте цен. В теории разрешение на проезд должны оформлять бесплатно и без проблем, на деле же все выходит иначе. Почему так? В ситуации разбиралась Наталия Оскерко.

Поднимая пыль и создавая пробки, прямо под запрещающий знак к центру Петербурга едут большегрузы. Для автомобилей массой больше восьми тонн нужен специальный пропуск. Но чаще всего водители ездят без него.

«Уже четыре штрафа в этом году пришло. Просто едешь — останавливают, пропуск есть? Нет. Знак видел? Видел. Все», — поясняет водитель большегруза Александр Усов.

И таких нарушителей, по подсчетам самих перевозчиков, в Петербурге и Ленобласти — не меньше 50 тысяч. Одна из компаний на окраине Петербурга, занимается развозкой бетона. Ежедневно больше трех десятков выездов, в автопарке — больше 11 автомобилей-большегрузов. И ни у одного из них сейчас нет пропуска на улицы Северной столицы.

Формально выдача пропусков на движение грузового транспорта — услуга бесплатная. Разовое или постоянное разрешение выдает комитет по благоустройству.

«Сказали, что мы не можем вам выдать, уточните улицы. Я говорю: я не могу уточнить улицы, давайте разговаривать с вашим руководителем. Мне говорят: да, хорошо, пишите письмо, вам ответят в течение 30 дней. По идее я должен стоять и ждать, пока они соизволят мне разрешить поработать», — возмущается руководитель транспортной компании Максим Шахторин.

Выхода два, говорят перевозчики: копить штрафы или искать альтернативные маршруты, но в любом случае — повышать стоимость своих услуг. Логист Александр заявки подавал шесть раз и на все ответили отказом.

«Докапываются до даты, докапываются до подписи, докапываются до того, что где-то скан повернут одной стороной, а где-то другой стороной. Даже до того, что у половины машин у меня СТС сканы были на одном листике, а у другой половины машин на двух листиках», — делится впечатлениями от оформления пропуска Александр Стафурин.

И на этом фоне, появились десятки контор, которые оформляют Пропуска для большегрузов — за деньги.

«Нуу, СТС, ОСАГО. Все».

«СТС, ОСАГО и все? Правильно я понимаю?»

«Да».

«Мы сейчас подаем, условно говоря, вам документы, и через две с половиной недели пропуск будет готов?»

«Да. Мы вас набираем, говорим, что все готово, пропуск проверяете и оплачиваете».

Правда коммерсанты не дают адреса офисов. Но уверяют, что документы подлинные. Ведь они даже на сайте указывают, что работают при поддержке комитета по благоустройству. Который, впрочем, свою причастность к этим фирмам отрицает.

«До 30 тысяч рублей с единицы техники! Пока ты какой-то там компании не заплатишь, которая тебе подготовит правильно документы, ты этот пропуск не получишь», — говорит президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Еще больше грузовых перевозчиков пугает перспектива: в Петербурге планируют автоматизировать выявление нарушителей. Осталось только настроить камеры фотофиксации, чтобы те отличали грузовой транспорт от легкового — по московскому примеру.

«Штраф составляет 5000 рублей с каждой камеры, которая зафиксирует нарушения. Благодаря вводу ограничений для движения грузового транспорта в городе и открытию ЦКАД, количество грузовиков на дорогах Москвы уменьшилось с 2017 года более, чем на 40%», — рассказывает директор по стратегическим проектам департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Ольга Морозова.

Пока же в Петербурге поймать нарушителя могут только сотрудники ГИБДД. За две недели строгого контроля сотни протоколов. Если же штрафов станет еще больше, а систему получения пропусков чиновники не упростят или хотя бы сделают прозрачнее, придется менять сферу деятельности признаются перевозчики. Тогда пыли, шума и испорченного грузовиками дорожного полотна станет меньше. Но услуги доставки грузов в гипермаркеты, на заводы и стройки заметно подорожают.