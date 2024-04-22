Язвы и гнойные воспаления: врач рассказал про последствия проблем с венами

При каких симптомах нужно срочно обратиться к врачу.

Заболевания вен — часто встречающаяся и очень неприятная проблема. Особенно опасны они бывают, если не задумываться о последствиях, к которым они приводят в запущенной стадии. Сердечно-сосудистый хирург Кирилл Лахмай рассказала сайту Газета.ру, чего стоит опасаться в первую очередь и как уберечь себя от серьезных последствий.

Как оказалось, от проблем с венами страдают не только нижние конечности, но и верхние, а также органы малого таза. Наиболее же распространенным заболеванием является варикоз — он встречается у спортсменов, официантов, продавцов, беременных женщин, а также гипертоников и диабетиков.

«Основная причина варикоза — в нарушении венозного оттока крови, связанного с дисфункцией специальных клапанов, с помощью которых кровь циркулирует по глубоким и поверхностным венам. В идеале клапаны помогают глубоким венам втягивать кровь из поверхностных, вследствие чего кровь поднимается вверх от ног к сердцу. При сбое в работе клапанов начинается обратный отток крови по сосудам к нижним конечностям. Это приводит к вздутию, увеличению и деформации вен», — пояснил эксперт.

В первую очередь варикоз опасен своими осложнениями, такими как тромбоз, геморрой и варикоцеле. Последнее возникает только у мужчин, зачастую становясь причиной бесплодия. Не стоит забывать и о флебите, из-за которого нарушается кровоток в венах и образуются тромбы. А также о венозной недостаточности, которая представляет нешуточную угрозу для жизни.

Основными же причинами возникновения проблем с венами врач назвал лишний вес, силовой спорт, а также ношение обуви на высоком каблуке и носков с тугой резинкой. Если вы чувствуете в ногах тяжесть и сдавливание — обязательно посетите врача. Подобные симптомы говорят о том, что венозные клапаны не справляются с нагрузками, а значит кровоток нарушен. В запущенной стадии на ногах могут появляться язвы и гнойные воспаления.

«Профилактика венозных заболеваний — лучший способ сохранить свои вены здоровыми и избежать осложнений. Следите за своим весом, занимайтесь умеренно спортом и откажитесь от частого посещения саун и бань. Так вы снизите риски варикоза и более серьезных проблем», — подытожил врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про лучшие способы быстро поднять иммунитет весной.