Хуснуллин заявил о принятии всех решений по третьему этапу модернизации БАМа

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Провозная способность магистрали должна подняться до 270 миллионов тонн.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

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Все решения по преобразованию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) уже приняты властями — они подразумевают увеличение провозной способности до 270 миллионов тонн. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Третий этап подразумевает, что мы в конечном итоге будем провозить 270 миллионов тонн по БАМу», — сказал он во время встречи президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева с ветеранами-строителями и работниками БАМа.

В 2023 году производная способность БАМа составила 173 миллиона тонн. Вице-премьер спрогнозировал, что в 2024-м это число поднимется до 180 миллионов.

Чтобы выйти на третий этап, над БАМом работают 33 тысячи строителей. Восточный путь будет пролегать через Казахстан, Туркменистан и Иран.

Также БАМ дойдет до Индийского океана и будет связана со всей Центральной Азией. На магистрали планируют построить новые дороги, жилье и благоустроить поселки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего.

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Хуснуллин заявил о принятии всех решений по третьему этапу модернизации БАМа

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