МИД Венгрии назвал бесполезным 14-й пакет санкций ЕС против России

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В Будапеште считают, что какие бы ограничения Европа ни придумала, их ожидает тот же провал, что и предыдущие.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru

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Очередной, 14-й пакет санкций Евросоюза против России, бесполезен. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии.

Петер Сийарто рассказал, что подготовка документа начнется уже на этой неделе, 24 апреля. Однако в Будапеште считают, какие бы ограничения Европа ни придумала, их ожидает тот же провал, что и предыдущие.

«Подготовка 14-го пакета санкций начнется на этой неделе, в среду, с участием постоянных представителей и послов стран ЕС. Они представят идеи, которые я не совсем понимаю, поскольку если что-то происходит 13 раз, но оканчивается полной неудачей, то почему это должно сработать в 14-й раз?» — задался вопросом дипломат.

Более того, глава МИД Венгрии подчеркнул, что предыдущие санкции против Москвы нанесли больший ущерб экономике самой Европы и ее жителям. Поэтому в Будапеште, несмотря на давление, будут против тех ограничений, которые могут стать дополнительным бременем для страны.

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