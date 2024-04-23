«Их Украина»: Трамп говорил европейским лидерам о принадлежности Украины России

Бывший американский президент также открыто называл Украину ненадежным вложением средств.

Бывший американский президент Дональд Трамп в ходе бесед с европейскими лидерами называл Украину частью России. Согласно источникам газеты The Wall Street Journal, бывший лидер часто критиковал и само правительство Владимира Зеленского.

В статье американского издания говорится, что Трамп постоянно говорил лидерам европейских стран, что это «их Украина», тем самым подразумевая Россию. Он также несколько лет подряд жаловался на активную поддержку Вашингтоном киевского режима. Среди обоснований своей неприязни Украины бывший президент приводит аргумент про коррумпированность Украины.

Дональд Трамп сомневается, что у киевских властей получится вернуть все предоставленные им займы, но сенаторы-республиканцы Конгресса США убеждали его в обратном.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп выступает за предоставление Украине именно кредитов, а не «подарков». Стоит упомянуть, что не так давно в Палате представителей Конгресса США были одобрены законопроекты о военной помощи для Тайваня, Украины и Израиля, однако теперь их ждет рассмотрение через американский Сенат, где большинство занимают именно республиканцы.