В Малайзии столкнулись два вертолета во время репетиции ко Дню флота

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 50 0

Известно, что во время катастрофы погибли не менее десяти человек.

Фото, видео: Reuters / FIRE AND RESCUE DEPARTMENT OF MA; Facebook* / Laksamana Abar; Telegram / Новости Казахстана и соседей / karakh_turan; 5-tv.ru

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В прибрежном городе Лумуте в Малайзии столкнулись два военных вертолета. В издании Free Malaysia Today утверждают, что погибли не менее десяти человек.

Катастрофа произошла на базе Королевского военно-морского флота Малайзии – во время репетиции ко Дню флота. Отмечается, что столкнулись воздушное судно морских операций М503-3 и вертолет М502-6 (FENNEC). В Министерстве здравоохранения (ККМ) впоследствии подтвердили, что погибли все десять человек.

Ранее 5-tv.ru писал о столкновении двух военных вертолетов при выполнении не боевых задач, однако это произошло уже во время учений в США. По информации местных СМИ, погибли несколько человек.

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