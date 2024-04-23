В Малайзии столкнулись два вертолета во время репетиции ко Дню флота

В прибрежном городе Лумуте в Малайзии столкнулись два военных вертолета. В издании Free Malaysia Today утверждают, что погибли не менее десяти человек.

Катастрофа произошла на базе Королевского военно-морского флота Малайзии – во время репетиции ко Дню флота. Отмечается, что столкнулись воздушное судно морских операций М503-3 и вертолет М502-6 (FENNEC). В Министерстве здравоохранения (ККМ) впоследствии подтвердили, что погибли все десять человек.

Ранее 5-tv.ru писал о столкновении двух военных вертолетов при выполнении не боевых задач, однако это произошло уже во время учений в США. По информации местных СМИ, погибли несколько человек.



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