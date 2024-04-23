ФАС выявила картель почти на три миллиарда рублей при реализации нацпроектов

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Возбуждено дело в отношении двух организаций и еще двух ИП.

ФАС выявила картель почти на три миллиарда рублей при реализации нацпроектов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель на сумму более 2,8 миллиарда рублей при реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты установили признаки сговора на торгах, которые определяли право на строительство нежилых зданий в Москве, Приморском крае и ХМАО.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей. Они подозреваются в заключении и реализации картельного сговора для поддержания цен в рамках пяти аукционов на общую сумму 2 865 881 020 рублей.

При установлении вины представителям бизнеса грозят оборотные штрафы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС предложила промаркировать все товары параллельного импорта. Основная проблема, с которой сталкиваются потребители — большое количество подделок, которые ввозятся в страну под видом оригинальной продукции по альтернативным каналам.

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