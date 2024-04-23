«Неотъемлемая часть жизни»: экс-сотрудник СБУ Прозоров о нескольких покушениях

|
Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: до подрыва авто в Москве были еще покушения

«Неотъемлемая часть жизни»: экс-сотрудник СБУ Прозоров о нескольких покушениях

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Кто, по мнению бывшего работника украинской спецслужбы, пытался убить его?

Подрыв машины в Москве — не первое покушение на жизнь бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом он рассказал в первом после случившегося интервью ТАСС.

«Не первое, и даже не второе [покушение на меня]. Как вот в 2019 году я выступил на пресс-конференции, вышел в медийное поле, в такое открытое пространство, так стала эта информация, что да, пытаются, ищут, разрабатывают меня с целью ликвидации. Поэтому, в принципе, ничего нового, ничего удивительного. Это, скажем так, уже неотъемлемая часть моей жизни», — сказал он.

Прозоров уверен, что организаторы подрыва его авто докладывали и согласовывали свои действия с первыми лицами Украины, по крайней мере ставили их в известность. Он также допустил консультативную и техническую помощь со стороны спецслужб Запада.

«За покушением стоит СБУ, можно сказать, мои бывшие коллеги… Говорили, что одна из координаторов этого теракта, она проживает в Варшаве, но она выходец с Украины, поэтому не факт, что там присутствуют, опять же, западные спецслужбы и их деятельность», — заявил Прозоров.

Кроме того, Прозоров рассказал, что в 2014 году после Майдана на Украине очень много сотрудников СБУ уволились. В 2019-м примерно на 70% кадровый состав поменялся. В основном там работают теперь люди, пришедшие после Майдана, они живут и служат «в парадигме войны с Россией».

«Рассчитывать на какое-то благоразумие с их стороны крайне тяжело. Они идейные, мотивированные враги», — подчеркнул он.

Прозоров также в эфире федерального телеканала заявил, что после совершенного на него покушения будут приниматься определенные меры безопасности. При этом он считает, что нельзя останавливать общественную работу в связи со случившимся.

Читайте также

Суд арестовал обвиняемого в подрыве авто экс-сотрудника СБУ

Автомобиль бывшего сотрудника СБУ взорвался на севере Москвы 12 апреля. По предварительным данным, взрывное устройство сдетонировало, когда Прозоров сел за руль машины и попробовал завести двигатель.

Московское управление СКР возбудило уголовное дело о покушении на убийство, а также незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Сам Прозоров чудом остался жив, у мужчины ранения руки и ноги. Он заверил, что продолжит и дальше разоблачать преступления киевского режима — бывший подполковник СБУ уверен, что за покушением стоит украинское правительство.

Накануне, 22 апреля, суд арестовал обвиняемого в покушении на Прозорова. Украинский агент Владимир Головченко заключен под стражу на два месяца. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении второго фигуранта — Василия Прозорова. По версии следствия, именно он доставил в Россию компоненты для взрывного устройства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР задержан третий подозреваемый в покушении на Прозорова. Мужчина сознался в своей причастности к преступлению и выразил готовность сотрудничать со следствием.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
93.25
-0.19 99.36
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:27
«Больше любых слов»: Шольцу напомнили о вкладе России в увековечивание памяти Канта
16:15
«Сфабрикованные истории»: Эрдоган заявил о новом порядке на Южном Кавказе
16:00
Российские войска ударили по складам с беспилотниками ВСУ
15:46
«Человек необычайной смелости»: глава Союза журналистов назвал Еремина достойным
15:45
По поручению президента: как в России помогают многодетным семьям выплачивать ипотеку
15:34
«Неотъемлемая часть жизни»: экс-сотрудник СБУ Прозоров о нескольких покушениях

Сейчас читают

«Прощай, Семен!» — в Москве прощаются с погибшим в Донбассе военкором «Известий»
Тихий убийца: врач раскрыла самые опасные болезни для пенсионеров
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео