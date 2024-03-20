В России создадут реестр многодетных семей

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 16 0

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

В России создадут реестр многодетных семей

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

С 1 июля 2024 года в России начнет функционировать реестр многодетных семей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает ТАСС.

В реестре будут учтены все граждане, которые имеют право на поддержку от государства. Также будет утверждено единое удостоверение многодетной семьи.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию подчеркнул важность поддержки многодетных семей, которые должны стать ориентиром всей государственной стратегии, а также указал, как важно добиться в горизонте ближайших шести лет устойчивого роста рождаемости в России.

Для этого будут приниматься дополнительные решения в системе воспитания и образования регионального и экономического развития.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие новые социальные программы предлагается реализовать в России.

Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024
18 мар
«Позиция неизменна»: МИД ответил на призыв США к дискуссии о ядерном разоружении
14 мар
Путин: «Россия — мировой лидер в сфере атомных технологий»
14 мар
Путин проведет совещание по реализации послания Федеральному собранию
13 мар
Об этом важно помнить: о чем Путин рассказал в интервью Киселёву
13 мар
«Она устояла»: Путин отметил заслуги старшего поколения в развитии России
7 мар
Существуют ли риски при использовании новых сберегательных сертификатов?
6 мар
В Госдуме предложили включить социальное жилье в новую нацпрограмму
3 мар
Масштабный провал: утечка аудиозаписи об атаке на Крымский мост вскрыла проблему бундесвера
3 мар
«Не просто сигналы»: Шойгу посоветовал Западу изучить послание Путина Федеральному собранию
3 мар
Число военнослужащих, желающих вступить в программу «Время героев», побило все рекорды
+3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.22
0.24 100.10
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:24
Филипп Киркоров объяснил, почему скрывал татуировки: «Хочется оставить для себя»
12:10
Задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области
12:07
В России создадут реестр многодетных семей
11:53
«Вопрос выживания»: как в Пентагоне связали победу Украины и безопасность США
11:39
Минометчики ликвидировали боевиков ВСУ у российской границы
11:25
Румынские наемники признались в атаках на приграничные районы России

Сейчас читают

Трехтысячелетний проект «Армения» закрывается?
Неожиданный способ: как по руке узнать, сколько у вас будет детей
«Шикарный уровень»: Молоховская назвала лучший российский фильм для подростков
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок