В России создадут реестр многодетных семей

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
Фото: Владимир Андреев / ТАСС
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С 1 июля 2024 года в России начнет функционировать реестр многодетных семей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает ТАСС.
В реестре будут учтены все граждане, которые имеют право на поддержку от государства. Также будет утверждено единое удостоверение многодетной семьи.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию подчеркнул важность поддержки многодетных семей, которые должны стать ориентиром всей государственной стратегии, а также указал, как важно добиться в горизонте ближайших шести лет устойчивого роста рождаемости в России.
Для этого будут приниматься дополнительные решения в системе воспитания и образования регионального и экономического развития.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие новые социальные программы предлагается реализовать в России.
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