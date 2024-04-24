«Внешность — это инвестиция»: Цигаль высказалась о важности ухода за собой

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 30 0

Дизайнер Цигаль считает, что внешность влияет на качество жизни

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Насколько сильно может поменяться жизнь, если стараться поддерживать красоту своей кожи?

Внешность, как и одежда, напрямую влияет на качество жизни человека. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявила дизайнер Мария Цигаль.

Она убеждена, что с помощью хорошей и ухоженной наружности можно гораздо легче получить интересную и высокооплачиваемую работу. Более того, это, по мнению Цигаль, может помочь войти в интересные круги общения.

«Инвестиция в свою внешность очень важна, в целом, для жизненного цикла», — отметила эксперт на пятом юбилейном форуме «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2024».

Для этого особое внимание необходимо уделять своей коже. Так, Цигаль делает это в несколько ступеней: умывание, тонизирование, питание сывороткой и кремом, причем как утром, так и вечером.

Ранее 5-tv.ru писал о бьюти-секретах телеведущей Эвелины Бледанс.

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