В НАТО высказались о возможной войне с Россией

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 16 0

Столтенберг: НАТО не ищет конфликта с Россией

В НАТО высказались о возможной войне с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Zheng Huansong

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Йенс Столтенберг пообещал обеспечивать безопасность стран — участниц альянса.

НАТО не ищет конфликта с Россией, но намерен защищать безопасность стран — участниц. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы не ищем конфликта с Россией, но мы будем обеспечивать безопасность наших народов», — заявил он на пресс-конференции в Варшаве.

Также Столтенберг подчеркнул, что у НАТО нет планов менять конфигурацию своих ядерных сил и размещать оружие массового поражения на территории Польши. Прежде о такой возможности высказывался польский лидер Анджей Дуда.

Генсек НАТО прибыл в Варшаву, чтобы провести переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Одна из тем — продолжение военных поставок Украине и наращивание оборонной промышленности в странах альянса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сунак сделал заявление о поддержке Украины.

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