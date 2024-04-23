Политик прибыл в Польшу, где посетил предприятия оборонной промышленности.

Великобритания переведет оборонную промышленность в «режим войны». Об этом во время своего визита в Польшу заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

«Мы переведем британскую оборонную промышленность в режим войны. В течение следующих шести лет мы будем вкладывать дополнительные деньги в нашу оборону, и все это будет финансироваться без каких-либо долгов», — сказал политик на брифинге в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады.

По данным портала interia.pl, расходы на оборону будут увеличены до 2,5% Также Сунак заявил, что Великобритания намерена продолжать оказывать военную помощь Украине теми же темпами, что и ранее, до тех пор, пока это необходимо.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Британия пообещала выделить Украине крупнейший пакет помощи.