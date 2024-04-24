Эрдоган назвал Нетаньяху современным Гитлером

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 31 0

Он также обвинил Израиль в геноциде палестинцев.

Эрдоган назвал Нетаньяху современным Гитлером

Фото: www.globallookpress.com / Kira Hofmann

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и отметил, что руководство еврейского государства понесет ответственность за свои преступления. Об этом пишет издание Koha.

«Мы продолжим раскрывать правду и рассказывать об убийствах Израиля. Нам надо знать, что Гитлер нынешнего времени, Нетаньяху, и его сообщники не смогут избежать ответственности. Как бы далеко он ни бежал, мы последуем за ним», — сказал Эрдоган.

Он также раскритиковал Нетаньяху из-за «геноцида палестинцев в Газе». Эрдоган заявил, что еврейское государство пытается полностью уничтожить жителей анклава.

Турецкий лидер пообещал продолжить предъявлять доказательства преступлений Израиля в отношении палестинцев в ООН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что арабские дипломаты покинули зал СБ ООН при выступлении постпреда Израиля.

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