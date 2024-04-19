Арабские дипломаты покинули зал СБ ООН при выступлении постпреда Израиля

В начале апреля силы ЦАХАЛ нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции. После этого ситуация на Ближнем Востоке обострилась.
Фото: www.globallookpress.com / Eskinder Debebe / UN Photo
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Делегации арабских стран покинули зал Совета Безопасности (СБ) ООН в момент начала выступления постпреда Израиля при организации Гилада Эрдана. Об этом сообщает РИА Новости.
Десятки дипломатов встали посреди заседания и покинули помещение, не пожелав слушать Эрдана.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
После этого, в ночь с 13 на 14 апреля, Иран выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов. Удары наносились по Израилю еще со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения. Также он назвал атаку Ирана объявлением войны.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что СБ ООН осудил атаку Ирана на Израиль. Ответные действия Тегерана породили целую почву дипломатических баталий. Участники заседания разошлись в оценках произошедшего.
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