«Много разных перетолков»: Песков о деле замминистра обороны РФ Иванова

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Евгения Романова
Евгения Романова 106 0

Песков призвал ориентироваться на официальные данные по аресту Иванова

«Много разных перетолков»: Песков о деле замминистра обороны РФ Иванова

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Сегодня он был арестован судом на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

По теме ареста замминистра обороны РФ Тимура Иванова нужно ориентироваться только на официальный данные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас очень много разных „перетолков“ вокруг этого всего. Здесь, конечно же, нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более, идет следствие. И все эти рассуждения — не что иное как спекуляции вокруг этого дела. Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов. И, конечно, в конечном итоге — решение суда», — сказал он.

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Тимур Иванов был задержан накануне, 23 апреля. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, до 23 июня. Он обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами и оказывал услуги имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд Минобороны. Один из фигурантов также был арестован, речь идет о Сергее Бородине, который находился в дружеских связях с Ивановым.

Известно, что до 2012 года Иванов работал на предприятиях ТЭК, позже был зампредом правительства Подмосковья. С марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», специализирующегося на строительстве жилья для военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иванов попал в поле зрения силовиков задолго до задержания, операция готовилась сотрудниками ФСБ и СК не один месяц.

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