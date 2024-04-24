«Не только Зеленский»: Лукашенко назвал истинных виновников украинского кризиса

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 37 0

Лукашенко: все без исключения президенты Украины грабили свой народ

«Не только Зеленский»: Лукашенко назвал истинных виновников украинского кризиса

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Кто, по мнению белорусского лидера, приложил руку к созданию проблем в Незалежной?

В текущей ситуации на Украине виноват не только Владимир Зеленский, но и предыдущие руководители Незалежной. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он напомнил, что предыдущие главы украинского государства друг за другом действовали по одному плану, единственной целью которого являлось собственное обогащение и «набивание карманов».

«Вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не надо. Достаточно помнить про счета в зарубежных банках, властители сами отдадут страну. Примеров масса. От Гаити до Филиппин. И в Украине не при Володе Зеленском все это создавалось. И не он виноват один в том, что происходит», — сказал Лукашенко, открывая Всебелорусское народное собрание.

Белорусский лидер подчеркнул, что все без исключения руководители Украины грабили народ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Зеленского уличили в бегстве от службы в армии и повесток из военкомата.

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