Обручальное кольцо — не простое украшенье: Басков скрывает новую избранницу?

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 80 0

Николай Басков появился на публике с обручальным кольцом на пальце

Обручальное кольцо — не простое украшенье: Басков скрывает новую избранницу?

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Знаменитость весь светится, словно бриллиант. Неужели его холостяцкая жизнь завершена?

Народный артист РФ Николай Басков появился на гала-ужине премии «Муз-ТВ» с кольцом, которое очень похоже на обручальное. Сайт KP.RU спросил ювелира о приблизительной стоимости изделия.

На мероприятии стало известно, что именно певец будет ведущим на предстоящей музыкальной церемонии. Однако ярко появившись в конце ужина, Басков вызвал множество вопросов не по теме. На его пальце заметили интересное украшение.

«Очень похоже на обручальное. Да и Николай и сам, как бриллиант, так и светится от счастья. И стоит такое колечко, как „однушка“ в Москве», — прокомментировал ювелир Григорий Бакатов.

Холостяк не рассказывал о появлении новой избранницы и даже не делал никаких намеков. Личная жизнь певца последнее время остается за закрытыми дверями. Сам Басков говорил, что отношения «напоказ» приносят много проблем, потому он старается не афишировать свой статус.

Ранее 5-tv.ru писал, что HammAli отреагировал на шутку Баскова о псевдониме.

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