Урок физкультуры закончился трагически: в Асбесте школьник умер на занятии

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 21 0

В Асбесте школьник умер во время урока физкультуры

Урок физкультуры закончился трагически: в Асбесте школьник умер на занятии

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

В одной из школ Асбеста мальчик умер во время урока физической культуры. Представители прокуратуры Свердловской области сообщили в Telegram-канале, что начата проверка по факту произошедшего.

Представители правоохранительных органов сообщили, что около 10 часов утра среды, 24 апреля, ребенок во время занятия почувствовал себя нехорошо. Сначала он сел на лавочку, а после потерял сознание.

Учитель незамедлительно оказал ему первую медицинскую помощь, но спасти парня не удалось. Он скончался на руках у бригады скорой помощи еще до прибытия в больницу.

Прокуратура начала проверку фактов произошедшего. В ходе следствия они планируют установить причину смерти школьника и соблюдение всех необходимых мер педагогом.

В случае обнаружения противоправных действий, ответственные лица понесут наказание, предусмотренное законодательством Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В Санкт-Петербурге молодой человек жестоко зарезал свою жену.

+10° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
93.29
0.04 99.56
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:36
Кейт Миддлтон получила уникальную награду от Карла III
18:18
Урок физкультуры закончился трагически: в Асбесте школьник умер на занятии
18:02
«Каждый год это делаю»: Ярмольник отреагировал на слухи о госпитализации
17:57
«Что так возмутились?» — Лукашенко сравнил размещение ядерного оружия России и США
17:46
Муцениеце танцует: суд удовлетворил очередной иск против Прилучного
17:30
Hugo Аdios: популярный бренд одежды объявил об уходе из России

Сейчас читают

Лена Миро «разыгрывает» смерть ради пиара? Знакомый блогера выступил с заявлением
Усугубить положение: Ефремов может не выйти по УДО из-за нарушений в колонии
Климова о мужской косметологии: «Наконец-то обратили на себя внимание»
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео