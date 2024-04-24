«Они одноразовые»: Джонни Депп о фильмах Голливуда

Возвращаться в американскую киноиндустрию актер не намерен.

Джонни Депп благодаря французскому фильму «Жанна Дюбарри» спустя три года после массового бойкота смог вернуться на большие экраны, впервые напомнив о себе после легендарной роли в франшизе «Пираты Карибского моря».

Несмотря на триумф, Джонни Депп не собирается возвращаться в Голливуд, о своем решении он рассказал на интервью с Metro.

«Они одноразовые, и они это понимают. Прославленные бухгалтеры, которые имеют возможность нажимать на зеленый свет и снимать студийные фильмы», — комментирует актер.

По словам Деппа, рынок фильмов Голливуда перенасыщен романтическими комедиями с участием двух известных актеров, на которые тратятся большие суммы денег. Им неинтересно снимать что-то реальное и настоящее.

Сниматься в роли французского короля было страшно, потому что это был новый для него опыт — показать с помощью своей игры главную историческую личность, но Джонни Депп подошел к делу в своей манере.

«Есть вероятность полного провала. Я мог упасть лицом вниз. Мне нравится! Это то, что я должен сделать», — пошутил актер.

Успех картины «Жанна Дюбарри» после долгого затишья не заставил себя ждать, особенно, когда карьеру знаменитости едва ли не уничтожил развод с Эмбер Херд и проигранное в 2020 году дела о клевете. Тогда Деппа прозвали абьюзером и перестали предлагать работу, а также выгнали из кинофраншизы «Фантастические твари», и его место Грин-Де-Вальда занял Мадс Миккельсен.

Выброшенный Голивудом, Джонни Депп получил новые роли в европейских проектах и считает себя удачливым человеком.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джонни Депп поставил трудновыполнимое условие Disnеу для возвращения к съемкам «Пиратов Карибского моря».