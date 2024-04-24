Иванова доставили в карантинную камеру СИЗО «Лефортово»

Как себя ощущает фигурант дела о получении взятки?

Арестованного заместителя министра обороны России Тимура Иванова направили в столичное СИЗО «Лефортово», он не имеет жалоб на условия содержания. Об этом ТАСС сообщил первый зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

Он подчеркнул, что у замминистра все в порядке со здоровьем. К тому же, чиновник не имеет хронических заболеваний и чувствует себя стабильно.

«Посетили сегодня Тимура Иванова, жалоб на условия содержания у него нет. Пока он содержится в карантинной камере в СИЗО-2, соседей у него нет», — подчеркнул правозащитник.

Зуев отметил, что у Иванова в камере чисто, есть холодильник, ТВ, вода, постельное белье, а также средства гигиены.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иванов не признает вину в получении взятки.