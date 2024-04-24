Арестованный замминистра обороны Иванов не признает вину в получении взятки

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 40 0

Адвокат Балуев: в деле замглавы МО Иванова не было факта передачи взятки

Арестованный замминистра обороны Иванов не признает вину в получении взятки

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами.

Арестованный замминистра обороны России Тимур Иванов отвергает свою вину в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил 5-tv.ru его адвокат Денис Балуев.

По данным защиты, в деле Иванова не было факта передачи взятки. Вменяемая сумма «как предмет взятки» не фигурируют. Балуев также заявил, что речи о госизмене в деле нет, только о коррупции.

Тимур Иванов был задержан накануне, 23 апреля. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, до 23 июня. Он обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами и оказывал услуги имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд Минобороны. Один из фигурантов также был арестован, речь идет о Сергее Бородине, который находился в дружеских связях с Ивановым.

Известно, что до 2012 года Иванов работал на предприятиях ТЭК, позже был зампредом правительства Подмосковья. С марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», специализирующегося на строительстве жилья для военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные данные по аресту Иванова.

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