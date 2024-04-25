«Не пересылайте»: мошенники втянули Волочкову в неприятную историю

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 12 0

Балерина Волочкова сообщила о взломе ее Telegram-канала

«Не пересылайте»: мошенники втянули Волочкову в неприятную историю

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Артистка предупредила фанатов об орудующих от ее имени злоумышленниках.

Не одно, так другое недоразумение позволяет публике помнить про балерину Анастасию Волочкову. На этот раз ее Telegram-канал взломали неизвестные, организовав сбор средств для «бойцов СВО», пишет 7Дней.ru.

Утром 24 апреля в аккаунте танцовщицы появилось объявление о сборе средств «для нуждающихся из зоны спецоперации». В тексте было сказано, что сама балерина якобы уже отдала на благотворительные нужды миллион рублей.

От ее лица аферисты также призывали всех переводить деньги и криптовалюту на указанные счета. Звезда быстро заметила нежелательную активность и тут же предупредила фолловеров.

«Меня взломали! Не пересылайте деньги! Я никому ничего не отправляла!» — написала Волочкова.

Однако подписчики не пошли на поводу мошенников. Их смутил фрагмент про криптовалюту, что в конечном счете спасло их кошельки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дочь Ариадна не хочет ассоциироваться с Волочковой.

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