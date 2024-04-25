«Счастливого пути»: Шаляпин отреагировал на сообщения о смерти Миро

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 362 0

Певец Шаляпин заявил, что не верит в смерть блогера Миро

Фото, видео: Instagram* / shalyapin_official; 5-tv.ru

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Артист простил блогера за колкости из прошлого.

Скандально известный блогер Лена Миро вряд ли умерла — вопреки сообщениям СМИ, каких-либо твердых доказательств этому нет. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил певец Прохор Шаляпин.

«Лена Миро, несмотря на то, что она всех поливала грязью, в том числе и меня, я ее прощаю. Я ей желаю счастливого пути, все там будем, если она на небесах уже. У нее там много друзей и знакомых. Не все, конечно, будут рады ее видеть, но на земле еще меньше, кто ее рад видеть. Я, кстати бы ее обрадовался увидеть. Плюс, мне кажется, она добрая, несмотря на эту ее колкость, гадость», — сказал артист на дне рождения стендап-комика Евгении Искандаровой.

Певцу кажется, что те, кто говорит гадости про других, на самом деле сами несчастны. Он считает, что Миро могла быть доброй внутри, хоть снаружи такой и не казалась.

К слову, Шаляпин не уверен в том, что блогер действительно умерла. Дело в том, что никаких фотографий и доказательств этому нет — он надеется, что все слухи окажутся фейками.

«У меня нет с ней спиритической связи. Я с другими своими подругами могу выходить на связь, а с ней нет. У меня не было с ней контакта. С другими, кто уходит на небо, я могу интуитивно чувствами разговаривать. Не голосами в голове! У меня справка есть из ПНД», — отметил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что случилось с блогером Леной Миро.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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